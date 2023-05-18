В Кремле пообещали не оставлять без ответа недружественные действия против России
Недружественные действия Запада в отношении России не могут и не будут оставлены без ответа. Об этом заявил на брифинге 18 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал сложившуюся ситуацию в отношениях с Финляндией.
«Недружественные действия мы не можем оставлять без ответа. На ноту отреагируем повторением того, что принцип взаимности будет превалировать в наших отношениях», — заявил Песков.
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