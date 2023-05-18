Движение поездов на участке схода вагонов в Крыму восстановлено

Движение на поврежденном из-за схода вагонов участке железной дороги в Крыму восстановлено. Об этом в четверг, 18 мая, сообщило ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) в своем Telegram-канале.

«В 21:28 18 мая 2023 года движение поездов на перегоне Чистенькая – Почтовое участка Симферополь – Севастополь возобновлено», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что поезда следуют согласно установленному графику движения.

Несколько вагонов с зерном сошли с рельсов ранее в этот день на перегоне Симферополь – Севастополь. В результате происшествия никто не пострадал.

Для пассажиров был организован трансфер автобусами. Губернатор региона Сергей Аксенов, в свою очередь, указал, что заключение о причинах произошедшего по окончании расследования даст управление ФСБ.

В пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) указывали, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Позже глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на участке железной дороги Симферополь – Севастополь произошел подрыв. При этом он призвал дождаться информации от официальных лиц.