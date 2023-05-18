Аксенов заявил об отсутствии пострадавших при сходе вагонов с зерном с рельсов в Крыму

Несколько вагонов сошли с рельсов в Крыму в результате происшествия на железной дороге, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в четверг, 18 мая, в своем Telegram-канале.

«Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле», — отметил он.

Как уточняет со своей стороны пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД), восстановительные поезда направлены на место ЧП. Отмечается, что угрозы экологии нет.

В сообщении также отмечено, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

На месте работают специалисты.

Ранее в этот день сообщалось о приостановке движения электропоездов на участке Симферополь — Севастополь. Как уточнял источник «Известий», сошли и опрокинулись пять из 22 вагонов с зерном в Симферопольском районе возле станции Чистенькое.