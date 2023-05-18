В Крыму приостановили движение электропоездов между Симферополем и Севастополем
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- В Крыму приостановили движение электропоездов между Симферополем и Севастополем
Движение электропоездов на участке Симферополь — Севастополь временно остановили в Крыму. Об этом сообщил в четверг, 18 мая, в своем Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков.
«Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — написал он со ссылкой на министерство транспорта полуострова.
Официальных данных о причине приостановки движения пока нет.
Вместе с этим, по данным источника «Известий», с железнодорожного полотна по направлению в Севастополь сошли и опрокинулись пять из 22 вагонов с зерном поезда № 3113 сообщением Симферополь — Севастополь. Инцидент произошел в 7 утра =возле станции Чистенькое в Симферопольском районе.
Вместе с тем также задержан пригородный рейс Севастополь – Красноперекопск.
Предварительно, пострадавших нет.
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