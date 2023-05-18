В Крыму назвали подрыв причиной схода вагонов у Симферополя
Глава Крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на участке железной дороги Симферополь — Севастополь «произошел подрыв при вмешательстве посторонних лиц».
Он также призвал дождаться информации от официальных лиц.
Ранее схожую информацию озвучили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).
По словам Константинова, происшествие было вызвано «проделками украинской террористической команды» и людей, которых они подсылают.
Инцидент произошел ранее в этот день на перегоне Симферополь — Севастополь. По последней информации, восемь из 22 вагонов с зерном сошли с путей.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. Для пассажиров организован трансфер автобусами.
Глава региона указал, что заключение о причинах произошедшего по окончании расследования даст управление ФСБ.
Основной версией следствия, по которой произошло ЧП, является диверсия, уточнил корреспондент «Известий», побывавший на месте происшествия. Однако сама версия пока является неподтвержденной.
Восстановить ж/д пути на участке запланировали уже к вечеру 18 мая.