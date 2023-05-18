Ремонт вошедших в федеральную программу дворов начался на Сахалине

В Сахалинской области приступили к работам по программе «1000 дворов», предусматривающей ремонт прилегающих к жилым домам территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы начались в Южно-Сахалинске, Долинском, Томаринском и Северо-Курильском районах. В целом на благоустройство дворов из федерального бюджета выделено 209 млн рублей.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, в областном центре ремонт идет возле домов на улицах Пуркаева, Бумажной и Авиационной, а также на 2-й Пионерской в планировочном районе Луговое. Эти работы планируется завершить в августе.

«В отремонтированных дворах появятся лавочки, урны и беседки. В свою очередь, призываю сахалинцев и курильчан осуществлять общественный контроль за ходом работ и принимать итоговый результат», — заявила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Перечень дворов, вошедших в федеральную программу, сформирован по результатам онлайн-опроса, проведенного среди местных жителей.