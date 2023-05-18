Турецкий депутат раскритиковал Кылычдароглу за его слова о России

Депутат турецкого парламента, глава Партии инноваций Озтюрк Йылмаз раскритиковал оппозиционного кандидата на выборах президента Турции Кемаля Кылычдароглу за его слова в отношении России. Мнением он поделился в разговоре с «Известиями» 18 мая.

Йылмаз признался, что не является сторонником действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, однако понимает, насколько важны отношения Турции и РФ.

«Я очень удивился, когда услышал, что он [Кылычдароглу] критикует Россию за то, что так далеко от реальности <...>. В его руках должны быть какие-то достоверные доказательства, чтобы оклеветать страну, чужую страну», — отметил депутат.

По его словам, вероятно, что кандидат в президенты получил «благословение от Запада», поэтому сознательно идет на риск испортить отношения с российской стороной. При этом Йылмаз считает, что это может стать для Кылычдароглу фатальной ошибкой.

Дипломат наряду с этим отметил, что доверительные отношения между Россией и Турцией должны продолжаться, так как это выгодно для обеих стран.

«Мы должны верить, что отношения между двумя странами не зависят ни от кого, они зависят от взаимного интереса и консенсуса коллективного разума. Работать вместе лучше, чем работать порознь», — резюмировал глава партии.

Кемаль Кылычдароглу 12 мая заявлял о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию в республике. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва решительно отвергает обвинения оппозиционного турецкого политика. Так, представитель Кремля заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией, так как Анкара до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных проблем.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Реджеп Эрдоган набрал 49,4% голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов.

ЦИК страны также подтвердила, что будет второй тур, который пройдет 28 мая.