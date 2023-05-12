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В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в турецкие выборы

Песков: Москва дорожит отношениями с Анкарой, так как Турция занимает суверенную позицию
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Москва решительно отвергает обвинения оппозиционного турецкого политика Кемаля Кылычдароглу во вмешательстве в президентские выборы в Турции. Об этом заявил в пятницу, 12 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на Twitter Кылычдароглу писали, что кандидат в президенты Турции «призвал Россию не вмешиваться в выборы республики».

«Мы такие заявления решительно отвергаем. Официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи быть не может. Если ему предоставили такую информацию, то это лжецы», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия дорожит отношениями с Турцией, так как Анкара до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных проблем.

Песков также напомнил об обвинениях в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы, но в итоге США выяснили, что РФ ни при чем.

Днем ранее директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов выразил уверенность в том, что повлиять на выборы в Турции могут США. По словам Тарасова, у Вашингтона всегда были способы тихо и незаметно влиять на происходящее в республике, однако сейчас всё происходит открыто. Это, по его мнению, говорит о том, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подчистил все уровни власти от американского влияния.

Эксперт добавил, что Эрдоган всегда пытался проводить политику, не зависимую от США, и в целом общество внутри страны настроено антиамерикански.

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Первый тур президентских выборов в Турции пройдет 14 мая. Если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов, 28 мая пройдет второй тур. Параллельно с президентскими проходят парламентские выборы.

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