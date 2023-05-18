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Экономика
Арабский аналог IKEA может появиться в России до конца года

Арабский аналог IKEA может появиться в России до конца года

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Francesca Vena
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Арабская сеть мебели и товаров для дома Home Box с аналогами продукции шведского бренда IKEA может появиться в России, сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан на форуме MALLPIC в Сочи 18 мая.

«В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box», — приводит слова Шабана «РИА Недвижимость».

Он добавил, что первый магазин может открыться в Москве до конца этого года. Кроме того, вице-президент отметил, что Home Box рассматривает варианты развития в российских городах-миллионниках с перспективой открытия до 20 магазинов в ближайшие пять лет.

Шабан вместе с тем уточнил, что поставлять товары в первое время планируется с фабрик Китая и стран Азии, в дальнейшем возможно строительство заводов на территории России.

Сеть магазинов Home Box основана в 2013 году в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Landmark Group, одним из крупнейших конгломератов розничной торговли на Ближнем Востоке, в Африке и Индии.

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15 апреля белорусский магазин Swed House, выпускающий аналогичную IKEA продукцию, открылся в Москве, в торговом центре «Щелковский».

В Союзе торговых центров рассказали «Известиям» 2 апреля, что цены будут на уровне стоимости товаров ушедшей нидерландской компании.

IKEA приостановила работу своих магазинов в РФ с 4 марта 2022 года. В середине июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в России и о роспуске персонала.

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