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Магазин Swed House с аналогами продукции IKEA откроется в Москве 15 апреля

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Белорусский магазин Swed House, выпускающий аналогичную бренду IKEA продукцию, откроется в Москве в субботу, 15 апреля, в торговом центре «Щелковский».

В пресс-службе ТЦ «РИА Новости» уточнили, что магазин откроют в 14:00.

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О том, что Swed House откроет в России магазины, стало известно 17 февраля. Как отмечалось, компания производит товары на собственных фабриках в Белоруссии, России и Китае.

2 марта в Союзе торговых центров «Известиям» рассказали, что открытие первого магазина белорусского аналога IKEA запланировано на апрель. Отмечалось, что цены будут на уровне стоимости товаров ушедшей нидерландской компании.

Кроме того, торговая сеть планирует открыть еще до 10 магазинов в этом году. В союзе уточнили, что компания рассматривает объекты в Москве, но есть и интерес к региональным торговым центрам.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта 2022 года. В середине июня компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в России и о роспуске персонала.

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