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Экоактивисты заблокировали вход на Конференцию ирландских фондов в Дублине

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Фото: соцсети
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Активисты экологического движения Extinction Rebellion в костюмах химзащиты заблокировали вход на ежегодную Конференцию ирландских фондов в центре Дублина. Об этом 18 мая сообщил телеканал Virgin Media News в своем Twitter.

Демонстранты обливали друг друга черной краской, которая служит аналогией нефти, а также лежали на земле, изображая вымирание. Некоторые участники акции держали плакаты с надписями «Откажитесь от экоцида на ископаемом топливе», «Смерть от нефти» и др.

Экоактивисты призывают Ирландскую отраслевую ассоциацию фондов изгнать «спонсоров ископаемого топлива». По их мнению, любые вложения в разработку нефти, угля и газа «продают будущее» людей.

«Инвестировать в разработку ископаемого топлива на данном этапе климатического кризиса — это аморально», — заявила телеканалу одна из участниц демонстрации.

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Ранее, 10 мая, активисты климатического движения «Последнее поколение» перекрыли дорогу в Вене и преградили путь машине скорой помощи, которая ехала на вызов к пожилому мужчине. Пациент умер, несмотря на усилия врачей.

До этого, 6 мая, активисты той же организации вылили черную краску в Фонтан четырех рек в Риме. В результате инцидента вода в фонтане окрасилась в соответствующий цвет. Примечательно, что краска была сделана на основе древесного угля. Таким жестом защитники экологии продемонстрировали, что выступают против использования ископаемого топлива.

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