Нью-Йорк медленно уходит под воду

Нью-Йорк может утонуть под тяжестью небоскребов. Об этом заявляют американские ученые со ссылкой на проведенные исследования. Они отмечают, что город оседает со скоростью 1–2 мм в год под весом строений, передает телеканал «Известия». Причина — постепенное движение мягких слоев почвы и давление на кору земли. Отмечается, что, например, большая часть нижнего Манхэттена находится всего на 1–2 м выше уровня моря. Происходящее может стать проблемой для города, где проживает более 8 млн человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.