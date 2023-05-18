Байден оговорился и назвал премьер-министра Японии президентом

Президент США Джо Байден назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом. Так он обратился к политику 18 мая в начале двусторонней встречи в Хиросиме, которая проходила в преддверии саммита «группы семи» (G7).

«Господин президент, рад видеть вас снова и находиться в вашем родном городе», — начал свою речь американский лидер.

Переводчица японского общественного телевидения, работавшая на трансляции, не стала переводить зрителям данную часть вступительного слова Байдена на японский.

Должности президента в Японии не существует.

Ранее, 5 мая, Байден во время интервью телеканалу MSNBC также оговорился и призвал не дать выиграть президентские выборы в 2024 году бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, имея в виду бывшего президента США Дональда Трампа.

17 мая президент США оговорился, заявив, что работает на вице-президента страны Камалу Харрис в Белом доме. На самом деле речь Байдена была адресована бывшему спикеру Нэнси Пелоси, которая теперь носит титул «почетный спикер».

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.