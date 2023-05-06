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Байден оговорился и призвал не дать выиграть президентские выборы Обаме

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Фото: MSNBC
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Президент США Джо Байден оговорился и призвал не дать выиграть президентские выборы в 2024 году бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. Ситуация произошла во время интервью телеканалу MSNBC 5 мая.

«Мы не можем позволить Обаме... Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад (подразумевается бывший президент США Дональд Трамп. — Ред.), и вновь стать президентом», — сказал он.

Когда интервьюер спросила, в чем различия между ним и Трампом, он ответил: «Во всем. Во всем. Во всем».

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31 марта Джо Байден перепутал название города Роллинг-Форк в штате Миссисипи, в котором он выступал после урагана. Он объяснил оговорку мыслительным процессом.

До этого, 24 марта, выступая в канадском парламенте, американский лидер оговорился и похвалил Китай вместо Канады за согласие принять еще 15 тыс. мигрантов в год из стран Латинской Америки взамен на поддержку Вашингтона в депортации тех, кого выявили как незаконно проникнувших в страну.

В конце января Байден во время выступления в штате Вирджиния пошутил над тем, что его считают глупым из-за постоянных оговорок, но следом он тут же вновь оговорился и неправильно назвал имя члена палаты представителей США.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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