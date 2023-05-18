В МГУ указали на выгоду для Украины от заморозки боевых действий

Заморозка украинского конфликта будет выгодна Украине и США, но не России. Об этом 18 мая «Известиям» заявил доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Ранее в этот день газета Politico со ссылкой на предварительные обсуждения, состоявшиеся в различных американских ведомствах и Белом доме, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена готовится к сценарию, по которому конфликт на Украине может быть заморожен на десятилетия. Варианты заморозки боевых действий включают вопросы об установлении потенциальных границ, которые согласились бы не пересекать как Украина, так и Россия.

«Это, конечно, возможно. Только для России такой сценарий не сулит ничего хорошего. За это время туда поставят силы НАТО, может быть, под видом миротворцев, накачают Украину различными видами вооружений, поставят ракеты, возможно, даже средней дальности в Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области. И мы через два-три года будем вынуждены проводить военные действия на более тяжелых условиях», — сказал Фененко.

Также 18 мая представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, отвечающий за международную проблематику, заявил, что заморозка конфликта на Украине с его последующим периодическим возобновлением не соответствует интересам стран Евросоюза.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.