Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины осудил призыв Польши к Зеленскому извиниться за Волынскую резню
Мир
Пекин выразил протест в связи с заявлениями стран G7 о Китае
Мир
Захарова назвала вводом в заблуждение обещания США Украине F-16
Мир
Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways за полеты в Россию
Мир
Зеленский встретился с Макроном на полях саммита G7
Мир
В новый пакет санкций ЕС войдет более 90 компаний по всему миру
Общество
Жители Артемовска рассказали о задержаниях за чтение российских СМИ
Армия
Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска
Экономика
ВВП на душу населения в России вырос на 22% в 2022 году
Мир
В МИД Польши призвали Зеленского взять ответственность за Волынскую резню
Происшествия
Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже ликвидирован
Общество
Синоптики предупредили о грозах в Москве
Спорт
«Локомотив» обыграл «Факел» в матче 28-го тура РПЛ
Сюжет:

В МГУ указали на выгоду для Украины от заморозки боевых действий

Политолог Фененко: в случае заморозки боевых действий США сильнее накачают Украину оружием
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заморозка украинского конфликта будет выгодна Украине и США, но не России. Об этом 18 мая «Известиям» заявил доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Ранее в этот день газета Politico со ссылкой на предварительные обсуждения, состоявшиеся в различных американских ведомствах и Белом доме, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена готовится к сценарию, по которому конфликт на Украине может быть заморожен на десятилетия. Варианты заморозки боевых действий включают вопросы об установлении потенциальных границ, которые согласились бы не пересекать как Украина, так и Россия.

«Это, конечно, возможно. Только для России такой сценарий не сулит ничего хорошего. За это время туда поставят силы НАТО, может быть, под видом миротворцев, накачают Украину различными видами вооружений, поставят ракеты, возможно, даже средней дальности в Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области. И мы через два-три года будем вынуждены проводить военные действия на более тяжелых условиях», — сказал Фененко.

Сокращение резервов: ВС РФ уничтожили украинские базы и склады оружия
Точные удары по тыловым объектам вызовут у ВФУ дефицит оружия и боеприпасов, считают эксперты

Также 18 мая представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, отвечающий за международную проблематику, заявил, что заморозка конфликта на Украине с его последующим периодическим возобновлением не соответствует интересам стран Евросоюза.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023