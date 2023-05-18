Более 10 машин столкнулись на трассе в Татарстане из-за задымления
В Татарстане на трассе Набережные Челны — Альметьевск произошло массовое ДТП. Очевидцы утверждают, что причиной аварии стало сильное задымление.
Как пишет Inkazan.ru, между селами Маврино и Русский Акташ столкнулись более 10 автомобилей. По предварительным данным, водители не смогли среагировать на аварийную ситуацию из-за едкого дыма.
Причина самого задымления неизвестна. Не исключено, что дым возник из-за горящих полей. На месте работают спасатели и сотрудники скорой помощи.
Источники ИА «Татар-информ» сообщают, что в результате аварии два человека получили травмы.
В соцсетях пишут, что трасса закрыта, автолюбителям приходится искать пути объезда.
Ранее, 15 мая, сообщалось, что в Нурлате в Татарстане частный жилой дом загорелся после попадания в него молнии.