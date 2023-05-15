Частный дом в Татарстане вспыхнул из-за удара молнии

Частный жилой дом загорелся в Нурлате после попадания в него молнии, сообщает пресс-служба главка МЧС по Республике Татарстан в понедельник, 15 мая.

ЧП произошло рано утром. По информации из Telegram-каналов, которую приводит Inkazan, пожар начался в 5 утра. Очевидцы оперативно позвонили в экстренные службы и сообщили о возгорании.

В МЧС уточнили, что огонь охватил чердак дома на улице Алишева, площадь возгорания составила 80 кв. м. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, отмечает ИА «Татар-информ».

В соцсетях предположили, что на крыше дома не был установлен громоотвод, что и стало причиной возгорания. В МЧС в качестве предварительной причины пожара назвали «грозовые разряды».