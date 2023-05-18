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Путин заявил о рекордном урожае зерна по итогам 2022 года

Путин: по итогам 2022 года собран рекордный урожай зерна — почти 158 млн т
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Урожай зерна по итогам 2022 года достиг рекордных значений за всю новейшую историю страны, было собрано почти 158 млн т. Об этом заявил в четверг, 18 мая, президент России Владимир Путин.

«В целом российский агропромышленный комплекс показывает положительную динамику. Индекс сельхозпроизводства по итогам 2022 года составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна — почти 158 млн т», — сказал российский лидер на совещании, посвященном ходу полевых работ.

Путин добавил, что страна обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия и, несмотря на барьеры во внешней торговле, увеличила экспорт агропромышленной продукции.

Глава государства также отметил, что намерен рассмотреть возможные меры поддержки аграриев в новых регионах РФ.

Говоря о поставках в другие страны, Путин уточнил, что Россия является ключевым поставщиком агропромышленной продукции в мире, страна зарекомендовала себя как надежный и предсказуемый партнер.

На совещании глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев со своей стороны рассказал, что министерство рассчитывает на экспорт с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года 50–55 млн т зерновых.

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Накануне в Госдуме (ГД) попросили кабмин втрое увеличить объемы закупок зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд. Причиной стали большие остатки урожая прошлого года, заявил первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов в письме к главе кабмина Михаилу Мишустину. В Госдуме увидели риски неисполнения аграриями своих финансовых обязательств, что может привести к их банкротствам.

В апреле Минсельхоз РФ установил плановый уровень сбора зерна в 2023 году, который составит составит 120 млн т. Уточнялось, что данный плановый показатель не учитывает сбор зерна в личных подсобных хозяйствах.

В марте в пресс-службе Минсельхоза РФ в 2023 году «Известиям» сообщили, что в России будет собран достойный урожай зерновых и зернобобовых. На это позволяет рассчитывать текущая ситуация с обеспеченностью аграриев материально-техническими ресурсами.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года.

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