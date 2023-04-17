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В Госдуме попросили правительство увеличить закупки зерна в три раза

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Госдуме попросили кабмин втрое увеличить объемы закупок зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд.

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Причина — большие остатки урожая прошлого года. Об этом говорится в письме первого зампреда комитета ГД по аграрным вопросам Олега Нилова к главе кабмина Михаилу Мишустину.

«Сезон рекордных урожаев 2022-2023 годов обнажил проблему. В связи с тем, что аграриями был собран урожай зерновых 157,7 млн т и масличных культур 24,8 млн т, ожидается небывалый переходящий остаток. На начало предстоящей уборки он составляет примерно 26 млн т зерновых и до 3 млн т масличных», — говорится в письме парламентария.

При ожидаемом новом урожае в 120–130 млн т для аграриев могут появиться серьезные риски по хранению. А с учетом ухода некоторых трейдеров с рынка проблема может еще усугубиться, добавляет автор.

«Уже сейчас реализация зерна и масличных проходит с задержками и в лучшем случае по цене близкой к себестоимости. При индикативной цене Парижской биржи около 22 рублей за 1 кг пшеницы, даже на экспортном юге закупочная цена составляет 10–11 рублей», — говорится в документе.

В Госдуме увидели риски неисполнения аграриями своих финансовых обязательств, что может привести к их банкротствам. Поэтому предложили правительству рассмотреть вопрос о трехкратном увеличении закупочных интервенций зерновых или решить в минимальные сроки проблемы с хранением нереализованных миллионов тонн зерна, следует из письма.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Береженое фонд сбережет: кабмин просят в три раза увеличить закупки зерна

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