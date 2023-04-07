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Минсельхоз РФ определил плановый уровень сбора зерна в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Министерство сельского хозяйства РФ установило плановый уровень сбора зерна в 2023 году. Как отмечается 7 апреля в публичной декларации приоритетных целей и задач на сайте ведомства, эта цифра составит 120 млн т.

Уточняется, что данный плановый показатель не учитывает сбор зерна в личных подсобных хозяйствах. В последние годы доля этих хозяйств в общем сборе была в пределах 0,8–1,1%.

Для сравнения: в 2022 году в России было собрано 157,7 млн т зерна, из них 104,2 млн т пришлись только на пшеницу.

Злак вопроса: до 80% аграриев могут не получить субсидии на зерновые
Как это отразится на будущем урожае

Ранее, 3 марта, в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ в 2023 году «Известиям» сообщили, что в России будет собран достойный урожай зерновых и зернобобовых. На это позволяет рассчитывать текущая ситуация с обеспеченностью аграриев материально-техническими ресурсами.

В декабре 2022 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что страна собрала за год более 159 млн т зерна в бункерном весе. Это, по его словам, рекордный показатель. Он добавил, что урожай сахарной свеклы, картофеля, сои, рапса, овощей и фруктов также выше показателей прошлого года.

В том же месяце президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года.

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