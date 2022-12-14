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Патрушев заявил о рекордном сборе урожая зерна в России в этом году

Глава Минсельхоза Патрушев: Россия собрала около 150 млн тонн зерна в чистом весе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Россия в текущем году собрала более 159 млн тонн зерна в бункерном весе. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

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«Наши растениеводы добились рекордных сборов зерна — на сегодня это более 159 млн тонн в бункерном весе. В чистом — рассчитываем, что это будет около 150 млн», — сказал Патрушев на правительственном часе в Госдуме.

Он добавил, что урожай сахарной свеклы, картофеля, сои, рапса, овощей и фруктов также выше прошлого года.

В 2023 году Минсельхоз рассчитывает собрать 125-127 млн тонн зерна, целевой ориентир по пшенице — 80-85 млн тонн. Ведомство уже сформировало структуру посевных площадей. По словам Патрушева, общая площадь в следующем году вырастет примерно на 50 тыс. га.

Структура посевных площадей будет утверждена до 20 декабря.

Ранее в этом месяце сообщалось, что рекорд по урожайности зерна установлен в Ульяновской области. В 2022 году рост производства продукции сельского хозяйства составил почти 109%. Как рассказал министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаил Семенкин, всего хлеборобы намолотили свыше 2 млн тонн зерна, что стало лучшим результатом за последние 30 лет. Кроме того, на 34% больше убрано сахарной свеклы.

29 октября в Минсельхозе заявили, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна в ближайшие несколько месяцев. Глава ведомства подчеркивал, что урожай этого года позволяет РФ полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.

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