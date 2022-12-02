Рекорд по урожайности зерна установлен в Ульяновской области

В Ульяновской области в 2022 рост производства продукции сельского хозяйства составил почти 109%. Аграриям удалось поставить абсолютный рекорд по урожайности зерна.

Всего хлеборобы намолотили свыше 2 млн т зерна. Это лучший результат за последние 30 лет.

«Урожайность 35 центнеров с гектара для Ульяновской области является абсолютным историческим рекордом. Ну и, конечно, не только в зерне мы преуспели. Мы убрали на 34% больше сахарной свеклы. В целом хочу сказать, что обеспеченность Ульяновской области – именно жителей Ульяновской области - на 102% по сахару», — цитирует министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаила Семенкина Ulpravda.ru.

На текущий момент кооперативы обеспечивают работой 7 тыс. жителей сельских территорий. Ульяновская область заняла десятое место по стране по количеству созданных кооперативов.