Стало известно об улучшении состояния режиссера Панфилова

Состояние советского и российского режиссера, сценариста, народного артиста РСФСР Глеба Панфилова — без отрицательной динамики, есть небольшие улучшения, сообщил источник «Известий» 18 мая.

Уточняется, что он продолжает находиться на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также известно, что режиссер — в сознании.

Последняя информация о здоровье Панфилова поступила 15 мая. Тогда его состояние оценивалось, как стабильно тяжелое.

Панфилова госпитализировали 11 мая. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской больницы, но после приняли решение перевести в Институт имени Склифосовского в Москве.

На следующий день источник «Известий» сообщил, что состояние 88-летнего Панфилова оценивалось как тяжелое, есть осложнения, у него диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.

При этом директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер 15 мая заявил, что у Панфилова не сильный инсульт и он в удовлетворительном состоянии.

Панфилов является режиссером таких картин, как «Прошу слова», «Тема», «Прошлым летом в Чулимске», «Васса», «Иван Денисович».