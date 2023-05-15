Режиссера Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
Советского и российского режиссера Глеба Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
По словам источника «Известий», состояние артиста, по данным на 15 мая, оценивается как стабильно тяжелое.
Панфилова госпитализировали 11 мая. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской больницы, но после приняли решение перевести в Институт имени Склифосовского.
На следующий день источник «Известий» сообщил, что состояние 88-летнего Панфилова оценивается как тяжелое, есть осложнения, у него диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.
При этом директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер 15 мая заявил, что у Панфилова не сильный инсульт и он в удовлетворительном состоянии.
Панфилов является режиссером таких картин, как «Прошу слова», «Тема», «Прошлым летом в Чулимске», «Васса», «Иван Денисович».