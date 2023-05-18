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Врач назвала способы избежать изжоги

Врач Кашух: для избежания изжоги нужно учиться распознавать признаки насыщения
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Изжога может возникать из-за нарушения работы органов ЖКТ или нездоровых пищевых привычек, чтобы ее избежать важно придерживаться некоторых советов. Об этом «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Как пояснила специалист, изжога — это чувство жжения за грудиной, которое нередко сопровождается воздушной, кислой или горькой отрыжкой. Она появляется, если сфинктер (кольцевая мышца) между желудком и пищеводом не может удерживать кислое содержимое желудка. Оно забрасывается в пищевод, а при сильной изжоге — даже в рот, раздражает слизистые оболочки и вызывает жжение. В большинстве случаев изжоги можно избежать, если соблюдать простые правила приема пищи.

Прежде всего Кашух рекомендовала уменьшать порции еды. Из-за переедания давление в желудке под напором еды становится слишком сильным и сфинктеру сложнее удерживать пищу.

«Хороший способ избежать этого — учиться распознавать признаки насыщения и отличать физиологическую потребность в пище от еды ради удовольствия», — отметила врач.

После обеда важно правильно отдыхать. Неприятные ощущения усиливаются, если сразу после еды приступить к физическим нагрузкам или, наоборот, прилечь отдохнуть. И в том и в другом случае давление на сфинктер увеличивается и содержимому желудка проще попасть в пищевод. Самый здоровый способ провести послеобеденное время — выйти на медленную прогулку — так пища лучше усвоится.

«Еще одна распространенная причина изжоги — нездоровая диета: употребление слишком жирной, острой и тяжелой пищи, алкогольных напитков. В таком случае необходимо пересмотреть рацион — добавить в него больше зелени и овощей, белков и медленных углеводов, а также реже готовить на сковороде или на гриле и чаще — в духовке», — подчеркнула Кашух.

Если изжога доставляет дискомфорт и не уходит после изменения рациона и пищевых привычек, стоит обратиться к врачу и пройти обследование органов ЖКТ, заключила гастроэнтеролог.

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20 апреля терапевт Ольга Чиркова заявила, что перед сном категорически не стоит есть такие продукты, как фастфуд, блюда со специями, кофе и шоколад.

Она объяснила, что такая «быстрая еда» содержит много жира и стимулирует выработку кислоты в желудке, тем самым провоцируя изжогу.

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