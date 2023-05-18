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Источники заявили о готовности Японии принять раненых солдат ВСУ на лечение

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Фото: Соцсети
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Япония примет раненых украинских солдат на лечение, в рамках этой инициативы несколько солдат будут приняты в Центральный госпиталь Сил самообороны Японии в Токио в июне для оказания медпомощи и физиотерапии, сообщило 17 мая агентство Kyodo со ссылкой на близкие к вопросу источники.

По словам источника в японском правительстве, в преддверии саммита G7, который начнется 19 мая, Токио стремится продемонстрировать сильную приверженность Украине. В ответ на запрос Киева был разработан план по приему раненых солдат, в том числе подорвавшихся на минах. Этот план в четверг, 18 мая, может обсуждаться на встрече министра обороны Ясукадзу Хамады с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским.

Кроме того, следуя собственным правилам в отношении экспорта оружия, Токио предложил Киеву такое снаряжение и оборудование, как бронежилеты, шлемы и беспилотные летательные аппараты.

Центральный госпиталь Сил самообороны Японии находится в совместном ведении сухопутных, морских и воздушных сил самообороны и насчитывает около 30 медицинских отделений, включая хирургическое, гастроэнтерологическое и реабилитационное.

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И стоит ли из-за этого волноваться России

Япония с 2022 года активно придерживается антироссийского прозападного курса, поэтапно вводя санкции. Осенью официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение Японией новых санкций в отношении России будет иметь свои последствия. Дипломат особо отметила ограничения, связанные с материалами для производства химического оружия.

Токио неоднократно расширял антироссийские санкции. В январе Япония ввела экспортные рестрикции, в феврале — новые антироссийские. Под ограничительные меры попали 48 граждан России, а также 73 организации.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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