Отели Крыма на лето снизили цены на 30%

Многие отели Крыма снизили цены на треть по сравнению с прошлым годом, чтобы привлечь туристов, сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Причем на 20–30% снизили цены и востребованные объекты, в том числе «Мрия». Кстати, она и в прошлом году до июня продавалась почти даром, я и сам чуть было не поехал», — рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.



По словам главы регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, отели Крыма сейчас выживают в основном за счет местных жителей, которые путешествуют по полуострову на выходные и праздники. В основном они выбирают объекты Большой Ялты, поэтому в других частях полуострова гостиницы не торопятся открываться, чтобы не нести убытков.



По его оценке, загрузка отелей и санаториев в этом году в Крыму даже хуже, чем в прошлом, не говоря о 2021-м.



«В среднем на лето забронировано от 5% до 30% номеров. И то это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить», — сказал он.



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