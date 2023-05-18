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Отели Крыма на лето снизили цены на 30%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Многие отели Крыма снизили цены на треть по сравнению с прошлым годом, чтобы привлечь туристов, сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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«Причем на 20–30% снизили цены и востребованные объекты, в том числе «Мрия». Кстати, она и в прошлом году до июня продавалась почти даром, я и сам чуть было не поехал», — рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

По словам главы регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, отели Крыма сейчас выживают в основном за счет местных жителей, которые путешествуют по полуострову на выходные и праздники. В основном они выбирают объекты Большой Ялты, поэтому в других частях полуострова гостиницы не торопятся открываться, чтобы не нести убытков.

По его оценке, загрузка отелей и санаториев в этом году в Крыму даже хуже, чем в прошлом, не говоря о 2021-м.

«В среднем на лето забронировано от 5% до 30% номеров. И то это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить», — сказал он.

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