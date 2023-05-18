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Замминистра обороны США Колин Каль покинет свой пост

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/CNP/Rod Lamkey
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Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль покинет свой пост в середине июля. Об этом стало известно из заявления американского министра обороны Ллойда Остина, опубликованного на сайте Пентагона в среду, 17 мая.

«Я ценю руководство и советы Колина, меня постоянно впечатляют его серьезность намерений, его приверженность национальной безопасности Америки и его уважение к государственной службе», — подчеркнул Ллойд.

Министр также выделил «глубокое понимание международных отношений и твердую приверженность укреплению национальной обороны США» своего заместителя. Причину отставки при этом не объявили.

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Колин Каль — американский политический советник и бывший сотрудник Белого дома. Он занимает пост заместителя министра обороны США с 2021 года.

В апреле он заявлял, что обеспокоен возможностью применения поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по России. По его словам, страна не заинтересована в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.

Он также выражал сомнение, что предполагаемые поставки США на Украину истребителей F-16 смогут помочь Киеву в весенних и летних наступательных операциях.

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