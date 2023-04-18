Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения оружия США для ударов по РФ

США обеспокоены возможностью применения поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по России. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль в понедельник, 17 апреля, в беседе с журналом Foreign Policy.

По его словам, Вашингтон не заинтересован в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.

«Президент [США Джо] Байден дал ясно понять, что, хотя мы делаем всё возможное для поддержки Украины, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и его перерастании в третью мировую войну», — сказал Каль.

Ранее, 5 апреля, экс-президент США Дональд Трамп заявил о способности администрации Байдена спровоцировать третью мировую войну.

20 марта российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.

В начале марта глава китайской дипломатии Цинь Ган обвинил США в злоупотреблении силой и пренебрежении нормами международного законодательства. Он добавил, что если США не изменят описанный подход, это приведет к конфронтации между государствами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.