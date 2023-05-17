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Исследователи создали первую 3D-модель затонувшего «Титаника»

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Фото: Atlantic Productions/Magellan
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Исследователи компании Magellan Ltd и Atlantic Production летом 2022 года провели сканирование затонувшего 113 лет назад «Титаника». Они создали первое трехмерную модель лайнера, лежащего на глубине 3,8 тыс. м в Атлантическом океане, сообщает Би-би-си в среду, 17 мая.

В статье отмечается, что полноразмерное цифровое изображение позволяет увидеть «Титаник» как будто вокруг него нет воды. Это может помочь узнать, что произошло в ночь крушения лайнера во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк в 1912 году.

По словам исследователя Паркса Стефенсона, 3D-модель стала одним из первых шагов к тому, чтобы история «Титаника» перешла к научно обоснованным исследованиям, а не спекуляциям. Новый снимок воспроизводит обломки целиком, полный вид корабля.

В рамках работы специальные аппараты более 200 часов полностью изучали лайнер. Так, было сделано свыше 700 тыс. изображений со всех сторон.

«Мы действительно не понимаем характера столкновения с айсбергом. Мы даже не знаем, ударился ли он об айсберг по правому борту, как это показывают во всех фильмах, — возможно, он сел на мель на айсберг», — пояснил Стефенсон.

Он также уточнил, что внешние подводные факторы наносят ущерб кораблю, поэтому время для установления полной картины крушения лайнера истекает.

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«Титаник» отправился в свой первый рейс из британского Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь на 14 апреля лайнер столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и затонул. В результате крушения погибли по меньшей мере 1496 человек. 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

В ноябре прошлого года на аукционе в Англии продали карманные часы почтового клерка Оскара Скотта Вуди, погибшего во время кораблекрушения «Титаника». Украшение было найдено на месте затонувшего лайнера спустя месяц после катастрофы. Часы продали за £98 тыс. ($116 тыс.).

В сентябре 2022 года компания OceanGate Expeditions опубликовала видео, снятое в разрешении 8К, в котором показала фрагменты «Титаника». Кадры позволяют точно и детально разглядеть нос корабля, якорь левого борта, первый корпус, огромную якорную цепь, грузовой отсек номер один и прочные бронзовые опоры.

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