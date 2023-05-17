«Известия» показали разрушения в Ясиноватой после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза за сутки обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР), последствия ударов 17 мая показал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Как следует из кадров, из-за ракетных ударов повреждены многоэтажные дома, припаркованные автомобили. Один из снарядов попал в крышу четырехэтажного дома. В результате была частично разрушена стена здания.

Кроме того, воронки от ракетных ударов видны во дворах жилых домов и проезжих частях дорог.

«Ясиноватая вновь находится под огнем украинской реактивной артиллерии, по городу три раза отработали из РСЗО «Град», — рассказал журналист.

При этом во время съемки репортажа звучали артиллерийские выстрелы. Быковский отметил, что это работают как вооружение ВСУ, так и российские силы. Также журналист показал осколки снарядов вражеских РСЗО.

Одна из местных жительниц рассказала, что находилась в квартире во время обстрела. Она услышала звук удара, женщине стало страшно, и она выбежала из квартиры. В итоге от удара ВСУ разрушилась стена квартиры.

Только за сутки в результате обстрела города пострадали шесть мирных жителей.

Первый удар по Ясиноватой был нанесен около 10:00 мск, в результате пострадали три человека. Во время второго обстрела ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО.

15 мая в Ясиноватой женщина погибла из-за обстрела со стороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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