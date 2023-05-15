В Ясиноватой женщина погибла из-за обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны украинской армии по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла женщина. Кадры с места трагедии публикуют «Известия».

На кадрах подробно показаны разрушения: вырванные с корнем деревья, пробитый фундамент дома, разбитые стекла. Также между этажами оказались пробиты стены. Последний кадр снят с места трагедии, где погибла местная жительница.

«15 прилетов. Мы с женой быстренько выбежали из квартиры, в подъезде [были] с соседями. Ну а когда уже пришли сюда, увидели вот такие вот разрушения», — рассказал очевидец.

Он также указал на неразорвавшийся снаряд, который остался в многоквартирном доме.

Ранее в этот день мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко рассказал, что в результате обстрела по городу, предварительно, погиб один человек. Подробности не уточнялись.

15 мая украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 155 мм.

Накануне мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.