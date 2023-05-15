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Мэр Ясиноватой рассказал о последствиях от обстрела со стороны ВСУ

Мэр Ясиноватой Шевченко: один человек, предварительно, погиб при обстреле ВСУ
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Фото: t.me/shevchenko_yas
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Один человек, по предварительным данным, погиб при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 15 мая мэр города Дмитрий Шевченко.

«По предварительной информации, один человек погиб, один ранен», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Шевченко, повреждения получили несколько многоквартирных домов.

Ранее в этот же день сообщалось, что украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 155 мм.

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Накануне мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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