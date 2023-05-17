Украинские войска второй раз за день обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день нанесли удар по Ясиноватой из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило 17 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел по направлению <...> н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая», — говорится в заявлении в Telegram-канале.
ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО.
Предыдущий удар по Ясиноватой был нанесен около 10:00 мск, в результате пострадали три человека.
Ранее, 15 мая, в Ясиноватой женщина погибла из-за обстрела со стороны ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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