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Захарова назвала последствия для стран Центральной Азии при разрыве связей с РФ

Захарова: центральноазиатские страны понимают, что разрыв связей с РФ будет иметь более тяжелые последствия, чем санкции Запада
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Центральноазиатские страны осознают, что разрыв связей с Россией будет иметь гораздо более тяжелые последствия, чем санкции Запада. Об этом 17 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Исходим из того, что наши партнеры понимают и то обстоятельство, что потенциальные потери от свертывания связей с нашей страной были бы неизмеримо больше, чем эффект от пресловутых вторичных санкций [Запада]», — сказала она.

Дипломат также выразила надежду, что государства Центральной Азии осознают, что ущерб от искусственного разрыва связей с РФ западная сторона «компенсировать не сможет и не пожелает».

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Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Запад стремится поставить союзников России на постсоветском пространстве в неудобное положение из-за их связи с Москвой. По словам министра, эти страны оказываются «между двух огней», так как большая часть их экономических связей приходится на РФ, Евразийский экономический союз (ЕАЭ) и СНГ.

Ранее, 15 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Москвой. Он отметил, что армянская сторона с радостью идет России навстречу там, где это возможно.

До этого, 24 апреля, США предупредили Казахстан о рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за помощь РФ. По словам помощника министра финансов Соединенных Штатов Элизабет Розенберг, последствия могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от ограничительных мер экспортного контроля.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на государства, которые не стали вводить антироссийские санкции. Вместе с тем он отметил, что РФ продолжает тесные контакты со своими партнерами, чтобы минимизировать риски.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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