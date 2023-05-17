В Кремле прокомментировали письмо сотрудников РАН об арестованных коллегах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 мая рассказал журналистам на брифинге, как в Кремле восприняли письмо сотрудников РАН в поддержку арестованных коллег.

«Я не думаю, что Кремль сможет дать реакцию. Мы видели обращение. Работают спецслужбы. Это серьезное обвинение — госизмена. Человек может быть признан виновным только по решению суда. В ходе следственных действий мы не имеем права о чем-то говорить», — сказал Песков.

Накануне сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича (ИТПМ) СО РАН опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева по подозрению в государственной измене.

При этом в разговоре с «Известиями» сотрудники РАН заявили, что не знают, из-за какой публикации Звегинцева заподозрили в госизмене.

Также ученые упомянули о том, что это уже третий подобный случай. Летом 2022 года были арестованы Анатолий Маслов и Александр Шиплюк.

В институте заявили, что не понимают, как им «делать свое дело», так как любая статья или доклад, по их словам, могут стать причиной обвинений в государственной измене.