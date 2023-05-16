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В РАН сообщили об аресте физика Звегинцева по подозрению в госизмене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича (ИТПМ) СО РАН опубликовали 15 мая на своем сайте открытое письмо, в котором сообщают об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева по подозрению в государственной измене.

По словам сотрудников института, это уже третий подобный случай. Летом 2022 года были арестованы Анатолий Маслов и Александр Шиплюк. Теперь арестован и Звегинцев. В свою очередь авторы письма подчеркнули, что все арестованные ученые известны своими блестящими научными результатами.

В институте заявили, что не понимают, как им «делать свое дело», так как любая статья или доклад, по их словам, могут стать причиной обвинений в государственной измене.

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Как уточняет ТАСС, Звегинцева задержали около трех недель назад, он помещен под домашний арест. Поводом для подозрений в госизмене (ст. 275 УК РФ), вероятно, стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике.

В октябре прошлого года в Томске областной суд вынес приговор в отношении физика Александра Луканина, которому были выдвинуты обвинения в государственной измене. Ученый получил семь с половиной лет колонии строгого режима.

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