В РАН сообщили об аресте физика Звегинцева по подозрению в госизмене
Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича (ИТПМ) СО РАН опубликовали 15 мая на своем сайте открытое письмо, в котором сообщают об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева по подозрению в государственной измене.
По словам сотрудников института, это уже третий подобный случай. Летом 2022 года были арестованы Анатолий Маслов и Александр Шиплюк. Теперь арестован и Звегинцев. В свою очередь авторы письма подчеркнули, что все арестованные ученые известны своими блестящими научными результатами.
В институте заявили, что не понимают, как им «делать свое дело», так как любая статья или доклад, по их словам, могут стать причиной обвинений в государственной измене.
Как уточняет ТАСС, Звегинцева задержали около трех недель назад, он помещен под домашний арест. Поводом для подозрений в госизмене (ст. 275 УК РФ), вероятно, стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике.
В октябре прошлого года в Томске областной суд вынес приговор в отношении физика Александра Луканина, которому были выдвинуты обвинения в государственной измене. Ученый получил семь с половиной лет колонии строгого режима.