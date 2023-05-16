В ИТПМ СО РАН не знают, из-за какой публикации арестовали Звегинцева

В Институте теоретической и прикладной механики имени Христиановича (ИТПМ) СО РАН во вторник, 16 мая, рассказали «Известиям», что не знают, из-за какой публикации физика Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене.

Ранее журналисты ТАСС предположили, что причиной для возбуждения дела о госизмене могла стать публикация о газовой динамике в иранском журнале, однако в ИТПМ СО РАН подчеркнули, что нигде не говорили об этом, так как не знают, о какой статье идет речь.

«Дело закрытое, никто не ознакомлен со статьей», — пояснили представители ИТПМ СО РАН.

Известно, что с деталями дела ознакомлены только Звегинцев и его адвокат.

Сотрудники ИТПМ СО РАН опубликовали 15 мая на своем сайте открытое письмо, в котором сообщили об аресте Звегинцева по подозрению в государственной измене. Известно, что Звегинцева задержали около трех недель назад, он помещен под домашний арест.

В институте заявили, что не понимают, как им «делать свое дело», так как любая статья или доклад, по их словам, могут стать причиной обвинений.