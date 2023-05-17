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В Приамурье потерявшая потомство журавлиха Снежинка снова высиживает яйцо

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Краснокнижная японская журавлиха Снежинка решилась на повторную кладку яиц в этом сезоне. Новостью из жизни птицы поделился биолог-охотовед Антон Сасин.

Две недели назад у нее сгорело гнездо в долине реки Алим в Приамурье. Снежинка и ее спутник Подснежник свили гнездо среди сухой травы, но 2 мая из-за сильного ветра огонь уничтожил его.

«Обнаружил Снежинку на новом гнезде посреди чудом не сгоревшего участка болота, недалеко от предыдущего гнезда. Она плотно сидела на кладке, не обращая внимания на подлетавший квадрокоптер», — рассказал Сасин, его слова приводит Амурская служба новостей.

Биолог отметил, что пара «японцев» обустроила новое гнездо всего в 200 м от гнезда своих сородичей — даурских журавлей, хотя эти птицы стараются не мешать друг другу и строят гнезда на расстоянии. Однако других мест для гнездования, кроме этого несгоревшего участка, в долине Алима почти не осталось.

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