Огонь уничтожил гнездо японской журавлихи Снежинки в Приамурье

Пожар уничтожил гнездо краснокнижных японских журавлей Снежинки и ее спутника Подснежника в долине реки Алим в Приамурье. Птицы свили гнездо среди сухой травы, но 2 мая из-за сильного ветра огонь распространился по долине и добрался до места кладки яиц.

«Сгорело несколько гнезд даурских журавлей и гнездо нашей Снежинки. От гнезда не осталось никаких следов. Вероятно, что кладка или птенцы погибли. Сама Снежинка не пострадала», — рассказал наблюдавший за птицами биолог-охотовед Антон Сасин, его слова приводит Амурская служба новостей.

Впервые Снежинка отложила яйцо в прошлом году. Это произошло довольно поздно, и птенец из него так и не вылупился. Вторая попытка размножения тоже, скорее всего, оказалась безуспешной. Остается лишь небольшая вероятность, что птенцы успели вылупиться до пожара и покинули опасное место вместе с родителями.

Ранее в апреле сообщалось, что в Ставропольском крае инспекторы ГИБДД спасли жизнь молодому ястребу, который вышел из леса во время их дежурства. У птицы были повреждены глаз и крыло.