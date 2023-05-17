Глава разведки Украины попытался оправдаться после слов об «убийстве россиян»

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов решил уточнить значение своих слов об «убийстве россиян». На эту тему он высказался в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Исландия».

По словам Буданова, речь шла не о мирных жителях, а якобы о «военных преступниках».

Таким образом он прокомментировал свою цитату об убийстве русских людей «до полной победы Украины», которая распространилась в Сети и вызвала активное обсуждение.

В ходе интервью он также сообщил о факте взаимодействия ряда российских оппозиционеров с киевскими властями. По его словам, оппозиция из РФ передает Украине информацию. Конкретных лиц Буданов не назвал.

16 мая Буданов сделал еще одно признание. По его словам, ведомство причастно к терактам против ряда медийных лиц в России. При этом он не стал подтверждать или опровергать информацию о том, имеет ли Киев отношение к покушению на писателя Захара Прилепина.

Ранее, комментируя ряд русофобских высказываний Буданова, в том числе заявление о причастности ГУР к убийствам мирных жителей, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает высказывание главы разведки Украины.

По словам пресс-секретаря президента РФ, заявления являются прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.