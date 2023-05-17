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Глава украинской разведки рассказал о «ведении работы» с российской оппозицией

Глава ГУР Украины Буданов признался, что Киев ведет работу с российской оппозицией
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Киев «ведет работу» с некоторыми российскими оппозиционерами. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью на YouTube-канале «Исландия» 17 мая.

«Это же понятно абсолютно», — подчеркнул он.

Перечень тех, кто взаимодействует с украинскими властями для передачи им информации, озвучен Будановым не был.

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16 мая Буданов сделал еще одно признание. По его словам, ведомство причастно к терактам против ряда медийных лиц в России. При этом он не стал подтверждать или опровергать информацию о том, имеет ли Киев отношение к покушению на писателя Захара Прилепина.

Ранее, комментируя ряд русофобских высказываний Буданова, в том числе заявление о причастности ГУР к убийствам мирных жителей, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает высказывание главы разведки Украины.

По словам пресс-секретаря президента РФ, заявления являются прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент страны Владимир Путин заявил, что подготовка покушений на российских журналистов — это террор.

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