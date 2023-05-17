Отели Нью-Йорка выселили ветеранов для размещения мигрантов

Отели в США выселяют бездомных ветеранов ВС страны, чтобы разместить на их месте мигрантов. Об этом 15 мая сообщала обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.

«Отели Нью-Йорка выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить на их месте мигрантов. Обмен принесет владельцам отелей дополнительную прибыль в среднем в размере $100 за ночь, что вызвало недовольство ветеранов-правозащитников», — пишет журналист.

Обозреватель со ссылкой на некоммерческую организацию ветеранов Yerik Israel Toney (YIT) сообщает, что отели в Нью-Йорке на прошлой неделе выселили почти два десятка ветеранов Вооруженных сил США, чтобы поселить на их место мигрантов. Эту информацию журналистке подтвердила руководитель организации Шэрон Тони-Финч, которая вмешалась в ситуацию и помогла найти жилье ветеранам.

«Наши ветераны были размещены в другом отеле из-за того, что происходит с иммигрантами», — сообщила она.

По ее словам, этим ветеранам было обещано временное жилье на месяц.

«Легальные просители убежища не виноваты в этом инциденте. В настоящее время администрация президента США Джо Байдена, губернатор Хоукул и отсутствие планирования и коммуникации со стороны городских властей Нью-Йорка привели к нынешнему кризису, в результате которого местные ветераны и кто знает сколько других ньюйоркцев, находящихся в группе риска, были перемещены», — приводит издание комментарий представителя благотворительного фонда Брайана Малера.

The Washington Post 13 мая в своей статье отмечала, что миграционная политика Байдена спровоцировала новый виток гуманитарного кризиса в Мексике: накануне ужесточения правил въезда в Штаты число желающих пересечь границу как можно скорее резко увеличилось.

После того как 11 мая истек срок действия «раздела 42», введенного в разгар пандемии COVID-19 для упрощения процесса депортации иностранных граждан, по новым правилам прибывшие в страну лишаются права на убежище, если они не использовали легитимные пути въезда.

На новые меры по предоставлению убежища мигрантам пожаловался также Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Из-за них правозащитники подали в федеральный суд иск против администрации Байдена.