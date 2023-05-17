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Невролог назвала причины болей в шее и спине после пробуждения

Невролог Сивоконева указала на хронические изменения в позвоночнике из-за болей после сна
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Фото: TASS/DPA/Arno Burgi
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Хронические дегенеративные изменения в позвоночнике, среди которых остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, протрузии, артроз, нарушение функции межпозвонковых суставов, и последствия перенесенных травм могут быть причинами болей в шее и спине после сна. Об этом 16 мая рассказала врач-невролог АО «Медицина» Екатерина Сивоконева.

Она добавила, что неприятные ощущения в спине и шее могут быть резкими, стреляющими, покалывающими, вызывать головную боль, в том числе на фоне инфекционных заболеваний, аутоиммунной патологии, эндокринных нарушений и новообразований.

«Важно помнить, что подобные симптомы нередко являются предвестниками острых состояний, в том числе инфаркта», — пояснила врач в беседе с «Газета.Ru».

Для установления точной причины болей специалист порекомендовала комплексное обследование и посещение невролога, ревматолога, кардиолога, эндокринолога, онколога. Сивоконева также предложила комплекс упражнений для укрепления мышц спины, шеи и усиления кровотока, которые помогают снимать боли.

«Сядьте ровно, напрягите мышцы и наклоняйте голову в четыре стороны. Выполняйте упражнение в течение 7 секунд, отдохните 10 секунд и повторите круг. Также можно делать медленные наклоны головы вправо и влево», — поделилась невролог.

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10 мая врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что одной из причин головной боли может быть недостаточное количество воды в рационе. По его словам, головную боль вызывают повышенное внутричерепное давление, интоксикация и нарушение питания головного мозга.

28 апреля врач-анестезиолог, специалист по лечению острой и хронической боли ЦКБ «РЖД-Медицина» Антон Гришин сообщил, что постоянный стресс может привести к депрессии, которая, в свою очередь, может стать причиной хронических болей.

Он отметил, что в разовых экстремальных ситуациях стресс работает как защитный механизм, позволяя, например, быстро среагировать и избежать опасности.

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