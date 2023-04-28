Врач рассказал о взаимосвязи хронических болей и стресса

Постоянный стресс может привести к депрессии, которая, в свою очередь, может стать причиной хронических болей. О том, как работает этот механизм, «Известиям» 28 апреля рассказал врач-анестезиолог, специалист по лечению острой и хронической боли ЦКБ РЖД-Медицина Антон Гришин.

Он отметил, что в разовых экстремальных ситуациях стресс работает как защитный механизм, позволяя, например, быстро среагировать и избежать опасности. Однако при постоянном нервном напряжении стресс может стать патологическим и системным, что неизбежно начнет оказывать негативное влияние на организм. В частности, это может стать причиной хронической депрессии.

«В свою очередь, хроническая депрессия приводит к истощению нейромедиаторов, которые тормозят болевые импульсы в головной мозг. При депрессивном состоянии ломается фильтр восприятия болевых ощущений и человек может воспринимать то, на что раньше не обращал внимание, как источник боли. У 65% пациентов, страдающих от депрессии, появляется хроническая боль. Как правило, такие пациенты не могут четко описать боль, которую действительно ощущают», — сообщил Гришин.

При этом, как рассказал врач, в таких случаях врачи зачастую не ставят диагноз, а близкие обвиняют человека в том, что он симулирует боль. Таким образом, человек попадает в «порочный круг». На этом фоне у него дальше развиваются депрессия, хроническая боль, которую уже не удается лечить просто медикаментами, а приходится обращаться к психиатру.

«Для того чтобы не попасть в порочной круг стресса, депрессии и хронической боли, необходимо прислушиваться к своему организму и обращаться к специалистам, как только болевые ощущения начали вас беспокоить. Запускать боль, чтобы она превратилась в хроническую, не стоит», — подытожил Гришин.

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