Невролог связал головные боли с дефицитом воды в организме

Одной из причин головной боли может быть недостаточное количество воды в рационе. Об этом в среду, 10 мая, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.



По его словам, головную боль вызывают повышенное внутричерепное давление, интоксикация и нарушение питания головного мозга.

«Нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме. Если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало. Из-за нехватки воды увеличивается вязкость крови и снижается скорость кровотока. Когда это происходит, мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью», — рассказал врач.

Хорошев считает, что головная боль, вызванная дефицитом воды, лечится очень легко. Нужно лишь привести в норму количество выпитой воды за день.



«В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров — летом. По понятным причинам летом надо пить больше», — добавил невролог.

Если головная боль вызвана интоксикацией, употребление большего количества воды также поможет улучшить самочувствие, заключил врач.

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