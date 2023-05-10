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Невролог связал головные боли с дефицитом воды в организме

Невролог Хорошев назвал одной из причин головной боли недостаточное употребление воды
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Фото: Global Look Press/MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez
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Одной из причин головной боли может быть недостаточное количество воды в рационе. Об этом в среду, 10 мая, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.

По его словам, головную боль вызывают повышенное внутричерепное давление, интоксикация и нарушение питания головного мозга.

«Нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме. Если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало. Из-за нехватки воды увеличивается вязкость крови и снижается скорость кровотока. Когда это происходит, мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью», — рассказал врач.

Хорошев считает, что головная боль, вызванная дефицитом воды, лечится очень легко. Нужно лишь привести в норму количество выпитой воды за день.

«В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров — летом. По понятным причинам летом надо пить больше», — добавил невролог.

Если головная боль вызвана интоксикацией, употребление большего количества воды также поможет улучшить самочувствие, заключил врач.

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Ранее, 24 апреля, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе газированной воды. По ее словам, такая вода может благоприятно влиять на работу кишечника, а также понижать артериальное давление. Она отметила, что углекислый газ в несладкой газированной воде расширяет мелкие капилляры. Благодаря этому кровь устремляется на периферию и способствует снижению артериального давления.

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