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Эксперт предупредил о нехватке денег в регионах для решения проблем с бездомными животными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Регионы могут столкнуться с дефицитом бюджетных средств на решение проблемы с бездомными животными. Об этом «Известиям» заявил экс-депутат Госдумы, соавтор закона «Об ответственном обращении с животными» Максим Шингаркин.

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«Москва тратит по 3 млрд в год на работу с безнадзорными животными. Но есть города и регионы, где таких денег на собак нет. Мы не можем заставить муниципалитеты тратить на собак больше, чем на людей. Все-таки люди важнее», — сказал эксперт.

Так он прокомментировал принятие в первом чтении поправок к закону «Об ответственном обращении с животными». Согласно документу, регионы наделят новыми полномочиями в отношении бездомных собак и кошек. Субъекты получат право решать эту наболевшую проблему самостоятельно и принимать для этого необходимые местные законы.

В то же время Максим Шингаркин подчеркнул, что передавать полномочия регионам необходимо. По его словам, мировая практика показывает, что вопрос бездомных животных не регулируется из центра, а находится в компетенции муниципалитетов.

Распределять деньги на решение этой проблемы должен наиболее приближенный к избирателю депутат, который знает ситуацию изнутри и не станет вкладывать в нее абстрактные миллиарды, подчеркнул он.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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