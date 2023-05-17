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В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины о терактах против россиян

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян

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Киевский режим причастен к убийствам известных россиян. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов во вторник, 16 мая, в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову.

«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — приводит его слова издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Буданов не стал подтверждать или опровергать информацию о том, имеет ли Украина отношение к покушению на писателя Захара Прилепина.

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Прилепин стал жертвой покушения 6 мая. В Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель. Находившийся за рулем Александр Шубин погиб.

В этот же день был задержан предполагаемый организатор теракта Александр Пермяков. Он рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Прилепина и гибель его соратника.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент страны Владимир Путин заявил, что подготовка покушений на российских журналистов — это террор. Как указал глава государства, к таким методам западные страны решили прибегнуть после проигрыша в информационной войне.

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