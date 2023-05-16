NBC узнал об отмене поездки Байдена в Австралию из-за госдолга США

Президент США Джо Байден не поедет на саммит QUAD в Австралию из-за ситуации с госдолгом. Об этом сообщил телеканал NBC 16 мая.

Как уточняется, саммит состоится 24 мая в Сиднее, однако американский лидер вернется после саммита «Группы семи» в Хиросиме 19-21 мая в Вашингтон.

По информации телеканала, Байден «прервет поездку в Азию, чтобы сфокусироваться на достижении соглашения» о повышении потолка госдолга США. Уточняется, что Байден также пропустит визит в Папуа — Новой Гвинею, где он планировал остановиться по пути в Сидней, чтобы обсудить региональную безопасность, экономическую и климатическую поддержку.

Ранее этим же днем глава минфина США Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга.

14 мая представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

В тот же день американский лидер Джо Байден допустил возможность договориться с конгрессом США о повышении потолка госдолга. Обсуждение этой темы запланировали на 16 мая.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.