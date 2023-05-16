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В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
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В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает вооружения для контрнаступления. Об этом во вторник, 16 мая, в эфире телеканала Sky News заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Нужно достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов. Нужна бронетехника и танки», — отметил он.

Именно с целью поиска дополнительной военной помощи украинский президент Владимир Зеленский и отправился в европейское турне, добавил Жовква.

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Ранее, 13 мая, украинский генерал-майор Сергей Кривонос отметил, что ВС РФ имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Военный отметил, что, несмотря на все разговоры, на деле Украина пытается противостоять мощной стране с сильной экономикой и «имеет дело с великой российской армией».

11 мая украинский лидер заявлял, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В свою очередь депутат Госдумы Олег Савченко порекомендовал Зеленскому поскорее соглашаться на переговоры, поскольку это более выигрышная позиция, чем упражнения с оружием. По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной можно и нужно было начинать значительно раньше.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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